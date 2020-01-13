دفاع متهم بـ"حادث محطة مصر ": أداة الإيقاف معطلة من قبل الحادث



تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.



بدأت منذ قليل محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع عن علاء فتحي المُتهم الأول التي بدأها مُترحمًا على شهداء الحادث.ودفعت المرافعة، بقصور التقرير الفني بالأوراق، وانتفاء صلة المُتهم بجهاز رجل الميت "أداة لإيقاف القاطرة في حالة وفاة السائق أو إغمائه" مشيرًا لتعطلها قبل استلام المُتهم للقاطرة، لافتا إلى شهادة قائدي الجرار في ورديات سابقة قبل ورديته التي أكدت أنها مُعطلة قبل الحادث.ودفعت المرافعة، بانتفاء الدليل المعتبر عن وجود ثمة تلاعب بالذراع العاكس، وأشار الدفاع إلى نفي التقرير الفني الاتهام الموجه لموكله، حيث أكدت على استحالة نزع الذراع العاكس حال كون الجرار في وضع الحركة.وشدد الدفاع، على أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية واحد، وأن الدليل لا يُقترض، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ولا يصح استنتاج ارتكاب المُتهم للركن المادي للجريمة، حيث لابد أن يقوم الدليل القطعي للتعويل عليه في الإدانة، وشدد على المُتهم التزم بجدول التشغيل الذي لم يُعين له مساعد.