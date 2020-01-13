Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفاع متهم بـ"حادث محطة مصر ": أداة الإيقاف معطلة من قبل الحادث

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
بدأت منذ قليل محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع عن علاء فتحي المُتهم الأول التي بدأها مُترحمًا على شهداء الحادث.

ودفعت المرافعة، بقصور التقرير الفني بالأوراق، وانتفاء صلة المُتهم بجهاز رجل الميت "أداة لإيقاف القاطرة في حالة وفاة السائق أو إغمائه" مشيرًا لتعطلها قبل استلام المُتهم للقاطرة، لافتا إلى شهادة قائدي الجرار في ورديات سابقة قبل ورديته التي أكدت أنها مُعطلة قبل الحادث.

ودفعت المرافعة، بانتفاء الدليل المعتبر عن وجود ثمة تلاعب بالذراع العاكس، وأشار الدفاع إلى نفي التقرير الفني الاتهام الموجه لموكله، حيث أكدت على استحالة نزع الذراع العاكس حال كون الجرار في وضع الحركة.

وشدد الدفاع، على أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية واحد، وأن الدليل لا يُقترض، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ولا يصح استنتاج ارتكاب المُتهم للركن المادي للجريمة، حيث لابد أن يقوم الدليل القطعي للتعويل عليه في الإدانة، وشدد على المُتهم التزم بجدول التشغيل الذي لم يُعين له مساعد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
Advertisements

أخبار تهمك

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 13 دقيقة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:35 م

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status