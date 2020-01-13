الأردن: حبس متسلل إسرائيلي لمدة 4 أشهر

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، حكمًا بحبس متسلل إسرائيلي لمدة 4 أشهر، بعد دخوله أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 أكتوبر الماضي.

وأدانت المحكمة الأردنية، الإسرائيلي قسطنتين كوتوف بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وقصت المحكمة الأردنية، بسجن المتهم لمدة سنة بسبب حيازة المخدارت، لكن لظروف القضية و"لكونه متزوجا ولإعطاءه فرصة لإصلاح نفسه"، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي 1400 دولار أمريكي).

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تم إدانة المتسلل بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة 4 أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووجهت النيابة العامة للإسرائيلي قسطنتين كوتوف تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.