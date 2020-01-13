Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأردن: حبس متسلل إسرائيلي لمدة 4 أشهر

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:49 م
Advertisements
الأمن الأردني
الأمن الأردني
وكالات
Advertisements

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، حكمًا بحبس متسلل إسرائيلي لمدة 4 أشهر، بعد دخوله أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 أكتوبر الماضي.

 

وأدانت المحكمة الأردنية، الإسرائيلي قسطنتين كوتوف بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

 

وقصت المحكمة الأردنية، بسجن المتهم لمدة سنة بسبب حيازة المخدارت، لكن لظروف القضية و"لكونه متزوجا ولإعطاءه فرصة لإصلاح نفسه"، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي 1400 دولار أمريكي).

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تم إدانة المتسلل بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة 4 أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

 

ووجهت النيابة العامة للإسرائيلي قسطنتين كوتوف تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدة 4 أشهر حبس متسلل إسرائيلي الأردن اسرائيل

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و نصف

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محكمة أردنية: السجن لـ 6 اشخاص بتهمة اغتيال ضباط وطيارين

عاجل.. زوجة المتهم بـ"قتل طلفيه" تترقب مرافعة النيابة وقرار هيئة المحكمة (صور)

محامي "قاتل طفليه" يؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم

احتجاز أردني تسلل إلى إسرائيل

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرين بالمواد المخدرة

السجن سنة لسائق بحوزته 30 لفافة هيروين بمصر القديمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:57 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status