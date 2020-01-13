ضبط عصابة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص تخصصوا في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بالإسكندرية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 أشخاص (عاطلين، سائق، لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة "السائق" مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات "هواتف محمولة" لدى صاحب سنترال كائن بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وتم ضبط مركبة.

التوك توك المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

