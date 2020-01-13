العاملون بـ"الكيماويات": نرفض تصفية شركة الحديد والصلب

قال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات: "إننا نرفض تصفية شركة الحديد والصلب، فهي شركة تخص كل عمال مصر وليست نقابة الصناعات الهندسية فقط، بل وأنها أيضا تعبر عن تاريخ مصر الكبير".



وأضاف حمدي خلال الندوة التي تنظمها نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية المنعقدة حاليا باتحاد عمال مصر، أن من أهم العوار الموجود في القانون هي المادة ٥، التي تتحدث عن عزل مجلس الإدارة، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسبب.



وأشار أيضا، إلى أنهم يطالبون بتعديل المواد ١٦ و٢١، و٣٣ لأن بها عوارًا من شأنه الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وأيضا المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية.



وأضاف حمدي، أنهم يرفضون المادة ٣٨ من القانون بشكل قاطع، والتي تقضي بتصفية الشركات التي يصل خسائرها لنصف رأس المال، موضحا أن ذلك يوحي بأنه سيتم تصفية معظم الشركات.



وأشار، إلى أن نقابتي العاملين بالكيماويات والصناعات الهندسية سيعقدان ندوة خلال الأيام القليلة المقبلة مع بعض من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة ملاحظاتهما على القانو، وذلك قبل الاجتماع مع وزيري قطاع الأعمال والقوى العاملة، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لعرض الرؤية النهائية لاتحاد عمال مصر حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.