سوري يهدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لرجل سوري، يهدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها فادي الهاشم بالقتل، انتقاما لمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وظهر في الفيديو رجل يخاطب بلهجة شديدة الفنانة اللبنانية قائلا: "نانسي هلأ إنتي اخترتي أكثر 3 ضيعات دماغهم ناشف كثير بسوريا التار عندهم ما بيروح وما بيطول، وإذا زوجك عم يفتكر حاله إنه قتل حشرة سورية، فهيدا الحشرة راح ينتقم إما بقتل فادي وإحدى بناتك أو بقتلك إنتي شخصيا".

وكان سعيد حريري، صحفي لبناني، قال إن جابي جرمانوس، محامي الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، نفى اشتراك شخص آخر في قتل الشاب السوري الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم.

وأضاف الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الطب الشرعي أثبت أن الشاب قد أصيب بـ 17 طلقة نارية، معظمها في الصدر والبطن مما أدى إلى تمزق رئوي حاد وإصابة بالقلب ما أدى للوفاة الفورية.