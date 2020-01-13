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ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في ظل انتظار الأسواق توقيع اتفاق تجارة صيني أمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من تحديثات شركات وساطة وتغييرات في مستهدفات الأسعار.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مستوى قياسيًا جديدا الأسبوع الماضي بعد انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية.

وكان المؤشر صاعدا 0.02 % مع ارتفاع الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصادات المنطقة، بحوالي 0.2 %، إذ أن المستثمرين في حالة حذر قبيل اتفاق "المرحلة-واحد" التجاري المتوقع أن يجري توقيعه بواشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت أسهم التكنولوجيا صاحبة الأداء الأفضل على المؤشر داكس الألماني، إذ صعد سهم مزود خدمات البرمجيات ساب، وهو الأكبر على المؤشر، نحو 0.2% بعد أن رفعت سيتي جروب السعر المستهدف.

كما زاد سهم مجموعة التكنولوجيا سيمنس 0.3% بعد أن استأنف جولدمان ساكس تغطية السهم بتوصية "بالشراء".

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي حوالي 0.4%، إذ قاد سهم أفاست البريطانية المتخصصة في برمجيات الحماية المكاسب بعد رفع تصنيفها من جانب جيه.بي مورجان.
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