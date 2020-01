تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز اختيار النقاد لعام 2020

تم الإعلان عن الترشيحات الشهر الماضي، وتشمل أفلامًا مثل 1917 وJoker وOnce Upon a Time in Hollywood... The Irishman- والتي حصلت على 14 ترشيح، وممثلين سينمائيين مثل روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو وأدم درايف وخواكين فينيكس، وممثلات مثل أكوافينا وسكارليت جوهانسون ولوبيتا نيوجو وتشارلز ثيرون.



تشمل المسلسلات التلفزيونية المرشحة Succession، Fleabag، The Crown، When They See Us، This Is Us وSchitt's Creek.





قائمة الفائزين:



الأفلام:



Once Upon a Time in Hollywood



Parasite



Uncut Gems





أفضل ممثل:



خواكين فينيكس



آدم ساندلر





أفضل ممثلة:



رينيه زيجلر





أفضل ممثل مساعد:



براد بيت





أفضل ممثلة مساعدة:



لورا ديرن





أفضل ممثل ممثلة شاب شابة:





رومان جريفين ديفيس





أفضل فرقة تمثيل:



The Irishman





أفضل مخرج:



بونج جون هو



سام مينديس





أفضل فيلم رسوم متحركة:



Toy Story 4





أفضل كوميديا:



Dolemite Is My Name





أفضل فيلم خيال علمي أو فيلم رعب:



Us





أفضل سيناريو أصلي:



Once Upon a Time… in Hollywood





أفضل سيناريو مقتبس:



Little Women





أفضل تصوير سينمائي:



1917





أفضل تصميم إنتاج:



باربرا لينج، نانسي هاي Once Upon a Time… in Hollywood





أفضل تحرير:



لي سميث 1917





أفضل تصميم زي:



روث. إي كارتر Dolemite Is My Name





أفضل شعر ومكياج:



Bombshell





أفضل مؤثرات بصرية:



Avengers: Endgame





أفضل فيلم لغة أجنبية:



Parasite





أفضل أغنية:



Glasgow (No Place Like Home)" – Wild Rose



"(I'm Gonna) Love Me Again" – Rocketman





أفضل نتيجة:



هيلدر جوبنادوتير Joker





التلفزيون:



أفضل مسلسل درامي:



Succession "HBO"





أفضل ممثل في مسلسل درامي:



جيرمي سترونج Succession "HBO"





أفضل ممثلة في مسلسل درامي:



ريجينا كينج Watchmen "HBO"





أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:



بيلي كرودوب The Morning Show "Apple"





أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:



جين سمارت Watchmen "HBO"





أفضل ممثل كوميدي:



Fleabag "Amazon"





أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:



بيل هادر Barry "HBO"





أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:





فيبي والر – بريدج Fleabag "Amazon"





أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي:



أندرو سكوت Fleabag "Amazon"





أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي:



أليكس بورستين The Marvelous Mrs. Maisel "Amazon"





أفضل سلسلة محدودة:



When They See Us "Netflix"





أفضل فيلم مصنوع للتلفزيون:



El Camino: A Breaking Bad Movie "Netflix"





أفضل ممثل في سلسلة محدودة أو فيلم مصنوع للتلفزيون:



جاريل جيروم When They See Us "Netflix"





أفضل ممثلة في سلسلة محدودة أو فيلم مصنوع للتلفزيون:



ميشيل ويليامز FosseVerdon "FX"





أفضل ممثل مساعد في سلسلة محدودة أو فيلم مصنوع للتلفزيون:



ستيلان سكارسجارد Chernobyl "HBO"





أفضل ممثلة مساعد في سلسلة محدودة أو فيلم مصنوع للتلفزيون:



توني كوليت Unbelievable "Netflix"





أفضل سلسلة رسوم متحركة:



BoJack Horseman "Netflix"





أفضل برنامج حواري:



The Late Late Show with James Corden "CBS"



Late Night with Seth Meyers "NBC"





أفضل كوميديا خاصة:



Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's All in the Family and The Jeffersons "ABC"