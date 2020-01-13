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فنانات بنفس الإطلالة في حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بدأت جوائز اختيار النقاد لعام 2020 على قدم وساق، حيث بدأ المضيف تاي ديجز بثورة يوم الأحد 12 يناير في باركر هانجر في سانتا مونيكا - كاليفورنيا.

مع وجود أكبر نجوم هوليوود، بما في ذلك ماندي مور، بيلي بورتر، كريستين بيل، رينيه زيلويجر وآن هاثاواي وأكثر من ذلك، فإن الممثل الأمريكي بالكامل عرف بالتأكيد كيف يبدأ الحفل مع الجمهور الذي جلس أمامه.
 إلى جانب ليلة مليئة بالمرح مليئة بأكبر الفائزين في التلفزيون والسينما، كانت أيضًا ليلة كبيرة للأزياء.

شهدت جوائز اختيار النقاد السنوية الخامسة والعشرين الليلة عددًا لا يحصى من الأنماط والاتجاهات والأنماط المختلفة، وكلما نظرنا إلى ما يرتديه مشاهيرنا المفضلين، كلما لاحظنا بعض أوجه التشابه غير المقصودة في خيارات الأزياء الخاصة بهم.

خرجت ثلاث من السيدات الرائدات المفضلات لدينا ومبهرات بالفساتين البرتقالية. نجحت لورا ديرن نجمة Big Little Lies ونجمة السيدة Maisel الرائعة وراشيل بروسانهان وأليسون بري GLOW، حيث قاموا جميعًا بارتداء فساتين بألوان برتقالية وجريئة.

يناسب اللون المذهل والرائع هذه الممثلات الثلاث تمامًا، حيث ترتدي لورا من Emilia Wickstead، وراشيل ترتدي من Carolina Herrera وأيسون ترتدي من Brandon Maxwell.

تركت الفساتين البرتقالية المشرقة والجريئة تتحدث عن نفسها، وجعل الاطلالة رقيقة وهادئة، وارتداء فقط الماس وأقراط أو خواتم تتألق. كما سارت الممثلات الثلاث في طريق أكثر طبيعية وبساطة عندما يتعلق الأمر بمظهر جمالهن، حيث لم تتطابق إلا مع مظهرها الشجاع مع لون الشفاه الفاتح.
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مشاهير جوائز اختيار النقاد 2020 الفجر الفني

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