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أخبار البورصة المصرية .. مجلس إدارة "بايونيرز" يعتمد معامل المبادلة في عروض شراء أسهم 5 شركات تابعة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:32 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشفت البورصة المصرية اليوم الإثنين ، عن موافقة مجلس إدارة شركة بايونيرزعلى اعتماد معامل المبادلة في عروض شراء أسهم 5 شركات تسعي بايونيرز إلى رفع حصصها بهم وهي: الجيزة العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية.

وتم تحديد معامل المبادلة وفقاًلما جاء بموقع البورصة المصرية كالتالي:

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 4.099 سهم من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 1.248 سهم من المتحدة للإسكان والتعمير

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 7.478 سهم من الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 0.314 سهم من القاهرة للإسكان والتعمير

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 2.872 سهم من الكابلات الكهربائية المصرية

وشهد الاجتماع اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية ، وتم تقييم سهم بايونيرز عند 9.38 جنيه ، بإجمالي نحو 8.78 مليار جنيه، وتقييم سهم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.

كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مجلس إدارتها قد وافق بالإجماع على رفع اقتراح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصي 28.79 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 4.384 جنيه تقريبا لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين، في ضوء موافقة مجلس الإدارة على الأسباب الجدية والتي أقرها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

البورصة توقف التداول علي الأسهم التابعة لبايونيرز 

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لمدة 10 دقائق بعد ارتفاعها أكثر من 5%.
 
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