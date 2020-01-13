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كريستين بيل مناصرة للمرأة خلال خطاب جوائز اختيار النقاد لعام 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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قال تيد دانسون، وهو يقدم الممثلة كريستين بيل، البالغة من العمر 39 عامًا إلى المسرح لقبول جائزة: See Her "لقد قدمت كريستين بيل صوتها لأكثر من مجرد شخصيتها في Frozen، لقد أصبحت صوتًا للأشخاص الذين لا صوت لهم، على الرغم من أن خطوات أكثر في السنوات الأخيرة صورت بدقة النساء والفتيات في وسائل الإعلام، إلا أن متوسط العمر والعرق ونوع النساء المصورات في وسائل الإعلام اليوم لا يمثل سوى جزء صغير من النساء. يجب أن يتغير هذا، تحظى جائزة See Her في اختيار النقاد بممثلة تساعد من خلال عملها وحياتها على تحقيق هذا التغيير، من خلال أدوارها العديدة، وخاصة تلك التي مثل Veronica Mars وآنا Frozen وإلينور في The Good Place، تجسد الشخصيات التي لديها جوهر أخلاقي قوي، الرحمة،الاستقلال، ودعم التقليل من التفاؤل والخوف".

بدأت كريستين بتوجيه الشكر إلى جوائز اختيار النقاد لتكريمها بهذه الجائزة.

بدأت كريستين خطابها: "هذه هي السنة الرابعة التي يُمنح فيها See Her، والثلاثة الآخرون هم - إلهة البشر فيولا ديفيس، المرأة الأعجوبة جال جادوت والملكة كلير فوي. وأعتقد الآن أنا الفتاة التي بكت في الكسل، لذلك كان من الواضح أن هذا خطأ فادح، لكنني سأقف هنا وأمسك به حتى يخبرني أحد أن هذا ينتمي إلى ضوء القمر".

واصلت كريستين التأمل في سؤال طرحته بشكل روتيني: "ماذا يعني أن تكون امرأة اليوم؟"

قالت كريستين: "أرد دومًا من خلال مطالبتهم بتكرار السؤال حتى أتمكن من توفير المزيد من الوقت لأنه سؤال صعب حقًا. رد فعلي الفوري هو الرد دائمًا بكلمات مثل قوي وشجاع ولكن إذا كنت صريحة، بالنسبة لي أن أكون امرأة لا يعني أن أكون شجاعة، أو أن أكون قوية، لا يتعلق الأمر بأي شيء محدد".

وتابعت كريستين قائلة "إن الأمر يتعلق فقط بإعطاء نفسك إذنًا بأن تكون الأشياء التي أنت عليها بالفعل، الأمر الذي يبدو سهلًا للغاية ولكن ليس لأن النساء تم تكييفها لتناسب الصناديق؛ عادةً ما تكون مربعات صغيرة وجميلة ومشرقة عليها أقواس، عمومًا بالنسبة لي، فإن فكرة الأنوثة هي شخص يسقط الصندوق الصغير المثالي ويملك تعقيده".

تعترف جائزة See Her بالنساء في الصناعة اللائي يدفعن حدود تغيير الصور النمطية ويقرن بأهمية التمثيل والتصوير الحقيقي لجميع أنواع النساء عبر المشهد الترفيهي.

واصلت كريستين التعبير عن شعورها بأنها "محظوظة حقًا لأنها تمكنت من لعب دور بعض النساء المعقدات حقًا".

أشارت الممثلة والناشطة، التي أصبحت أول داعية عالمية لصندوق المرأة للسلام والإنسانية العام الماضي، كما دعت إلى أسر المهاجرين معًا، إلى جميع الأدوار النسائية القوية التي سُررت بتصويرها طوال حياتها المهنية التمثيلية.

اضافت كريستين: "فيرونيكا مارس، التي كانت متحمسة وقوية ولكنها أيضًا ناعمة وحزينة، إليانور شيلستروب، التي تتسم بالصلابة والاستقلالية، ولكنها كانت أيضًا قادرة على الحب والمجتمع، والأميرة آنا، التي هي على الأرجح أكثر الأميرات غير الأميرات التي تمت زيارتها على الإطلاق، وسارة مارشال من دعونا نكون صادقين، كان ذلك بمثابة حفرة. لكن بالنسبة لي، كانت حفرة محبوبة للغاية، ما تعلمته من كل ذلك هو أنه لا يوجد شيء واحد فقط. نحن نستطيع أن نكون كل الأشياء. لذا أشكركم على هذا. للتذكير أن أراها إجمالًا، الأجزاء الشجاعة والجبان الأجزاء وحتى الأجزاء التي تبكي على الكسلان".
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مشاهير كريستين جوائز اختيار النقاد 2020 الفجر الفني

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