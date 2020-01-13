ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الخردة بالقليوبية

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعتي سرقة مخزني خردة بالأسلوب ذاته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم 3 من أصحاب مخازن الخردة.





وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء باعترافات المتهمين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مخازن الخردة بالقليوبية.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، بمديرية أمن القليوبية، قيام 5 عاطلين، "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال.وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم.