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بعد طلب الرئيس.. "التعليم" تنتهي من مشروع قانون الهيئة المستقلة لضمان الجودة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، أنه في بداية العام الدراسي 2019-2020 تم افتتاح 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي كالتالي:

"مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام في مجالات الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان في العديد من التخصصات الصناعية، ومدرسة الشهيد النقيب أحمد ثعلب للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر في مجال الوجبات السريعة، ومدرسة إي تك للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الشروق في مجال تكنولوجيا المعلومات".

بالإضافة إلى مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الحلي والمجوهرات بمحافظة القليوبية، ومدرسة الشهيد أحمد عبد المنعم الكفراوي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية في مجالات تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، ومدرسة مدينة السلام للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الصيانة الكهربية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، في حوار لوكالة أنباء الشرق الوسط، اليوم الإثنين، إن هذه المدارس شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، خصوصا أن عدد الطلاب في هذه المدارس لا يزيد على 25 طالبا في الفصل الواحد.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب في هذه المدارس الآن يبلغ 1200 طالب ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 60 ألف طالب عام 2030.

وحول طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني في مصر، توقع الدكتور محمد مجاهد، أن يتم الإعلان عن إحالة مشروع قانون هذه الهيئة إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون منذ فترة، وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء للموافقة عليه وعرضه على مجلس النواب للموافقة.

وأضاف أن دور الوزارة لن يقتصر فقط على إنشاء هذه الهيئة، بل هناك أيضا إنشاء أكاديمية وطنية لمعلمي ومدققي التعليم الفني لتدريبهم على الجدارات الجديدة وكذلك على كيفية تقييم أداء الطلاب في المناهج المصممة بمنهجية الجدارات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الأكاديمية من قبل الوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للإصدار.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فروع للأكاديمية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الحكومة الألمانية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إنشاء مركز تميز في كل محافظة من خلال التطوير الشامل لأحد مدارس التعليم الفني بها ليكون مركزا للأكاديمية وبتمويل تم توفيره بالفعل من جانب الحكومة الألمانية.

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