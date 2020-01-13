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بطريقة شيطانية.. صاحب شركة يستولي على 316 ألف جنيه بالإسكندرية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزه الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة نجل عمه مستخدمًا بطاقته الشخصية والاستيلاء على قرض مالي من أحد البنوك بالإسكندرية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مسئولي أحد البنوك فرع سيدي بشر بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص، صاحب شركة استيراد وتصدير ملابس جاهزة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بالتقدم لفرع البنك المشار إليه، وحصوله على قرض شخصي بمبلغ 316،800 ثلاثمائة وستة عشر وثمانمائة جنيه منتحلًا صفة نجل عمه "عميل بذات البنك - فرع المراغة" مستخدمًا بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأخير.

وتبين أن المتهم استغل الشبه بينهما وعلمه بجميع بيانات الحساب الشخصي بنجل عمه، ومعاملاته المالية ونموذج توقيعه لدى البنك، مما مكنه من الحصول على القرض بموجب ضمان شهادات بنكية للأخير عقب تزويره توقيع الأخير على المستندات.

وتأكد ذلك بسؤال أحد موظفي البنك الذي أكد تقدم المتهم المذكور لفرع البنك منتحلًا صفة نجل عمه وحصوله على مبلغ القرض وتزويره توقيع عميل البنك على النحو المشار إليه.

وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته بطاقة الرقم القومي الخاصة بنجل عمه المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف أنه لجأ لذلك لوجود خلافات ماليه بينه وبين نجل عمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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