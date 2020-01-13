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وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:41 م
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الوفد
الوفد
هند الشيال
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زار السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على رأس وفد كبير من قيادات التربية والتعليم، مطرانية السيدة العذراء مريم بمدينة دمياط؛ لتقديم التهنئة لشركاء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشمل الوفد وكيل المديرية عبدالرازق الزيني، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، سمير عوض، ومدير عام الخدمات يحيى توما، ومدير عام التعليم الفني، محمد الحداد، ومدير الإدارة القانونية، السيد الشربيني، ومدير إدارة الأمن، محمد ربيع، ومدير إدارة العلاقات العامة، محمد قورة، ومسئول الإعلام، وديع الفيومي، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وتقدم "سويلم" بخالص التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس، ولوكيل المطرانية القمص مرقص محروس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم موفور الصحة والتوفيق في جهودهم وسعيهم الدائم في الحفاظ على الترابط والوحدة بين أبناء الشعب الدمياطي مسلميها وأقباطها.

كما تقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للأخوة الأقباط شركاء الوطن كافة، مؤكدا أن قيم التسامح وقبول الأخر وروح المحبة ستظل دائما هي السمة الغالبة بين المصريين الذين يجمعهم وطن واحد.

وكان وكيل تعليم دمياط، قد أرسل في وقت سابق، وفدا كبيرا من قيادات التربية والتعليم بقيادة وكيل المديرية، لتهنئة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط، والقمص بندليمون بشري، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، والإخوة المسيحيين بدمياط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
وفد من تعليم دمياط يهنئ مطران كنيسة العذراء بالعيد
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