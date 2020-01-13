أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 13-1-2020 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13- 1 - 2020 حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وتشهد اسعار الخضروات حالة من الاستقرار فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع والأصناف، وجاءت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –.5 جنيهات.

تراوحت أسعار البطاطس بين 3- 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا بين11-15 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات.

تراوح الباذنجان الرومى ما بين 2-3 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة 6-9 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الملوخية بين 4-5 جنيهات.

تراوح البسلة من 14-20 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها.

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح سعر البنجر بين 2- 4 جنيها.

تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.