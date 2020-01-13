Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 13-1-2020 في سوق العبور

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:29 م
Advertisements
أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم
Advertisements
شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13- 1 - 2020 حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وتشهد اسعار الخضروات حالة من الاستقرار فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع والأصناف، وجاءت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم على النحو التالي:

 أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 
 
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –.5 جنيهات.
تراوحت أسعار البطاطس بين 3- 5 جنيهات.
 تراوحت أسعار الفاصوليا بين11-15 جنيهات.
تراوح سعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات.
 تراوح الباذنجان الرومى ما بين 2-3 جنيهات.
 تراوح سعر الكوسة 6-9 جنيهات للكيلو.
  تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.
  تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
  تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
  تراوح سعر كيلو الملوخية بين 4-5 جنيهات.
  تراوح البسلة من 14-20 جنيها.
  تراوحت أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها.
  تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
 تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
  تراوح سعر البنجر بين 2- 4 جنيها.
 تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
 تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات . 
 
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و 26 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 7 دقيقة

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ 42 دقيقة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:57 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

11:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status