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حسم الأمر.. لاعب برشلونة في ألمانيا من أجل الانضمام لعملاق البوندسليجا

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:38 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية صادرة من ألمانيا، أن قلب الدفاع الفرنسي ولاعب نادي برشلونة جان كلير توديبو متواجد حالياً في ألمانيا، لإتمام عملية إنتقاله لنادي شالكة الألماني.

 

وشوهد توديبو في مطار دوسلدورف في ألمانيا، حيث تم إلتقاط صورة له في المطار، إستعداداً للإنضمام للرويال بلوز.

 

 

 

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، سيتوجه توديبو نحو مدينة جليسنكيرشن الألمانية، معقل نادي شالكة، وذلك للإلتحاق بالفريق الألماني.

 

ومن المقرر أن يلتحق توديبو بشالكة بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري  2019-2020، دون إدراج بند أحقية الشراء بنهاية الصفقة.

 

وكان اللاعب قريباً من الإلتحاق بنادي ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لكن المفاوضات انهارت بسبب إصرار نادي ميلان على الإعارة المشروطة بالبيع، أو شراء اللاعي بشكل نهائي، على عكس رغبة برشلونة التي تستهدف إعارة اللاعب فقط، طمعاً في إكتسابه مزيد من الخبرات وعودته للفريق مجدداً.

 

 وسهلت العلاقات الجيدة بين برشلونة وشالكلة في عملية التفاوض، حيث تكرر السيناريو في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية مع الظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا.

 

وبحسب التقارير، سيخضع توديبو لكشف طبي مع شالكة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

 

يذكر أن توديبو إنضم لبرشلونة منذ عام وتحديداً في يناير عام 2019 قادماً من صفوف تولوز الفرنسي.

 

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