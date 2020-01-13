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بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش وكرة اليد (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:28 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أية حمروشي
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انطلق منذ قليل، مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب وزير الرياضة، في مقر وزارة التعليم العالي. 

كما يتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد أعلن إسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.


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