ضبط مزارع بأسيوط بحوزته 39 قطعة أثرية



وأكدت معلومات وتحريات قسم سياحة وآثار أسيوط، بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بحيازة مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بعض القطع الأثرية بمسكنه، بقصد الإتجار.





وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف مسكنه، وبالتفتيش تم ضبط 39 قطعة، يشتبه في أثريتها على النحو التالي: 25 قطعة عملة معدنية، أنفورة كاملة من الفخار بطول 40سم، و 8 تماثيل أوشابتي من الحجر الجيري والفخار، تتراوح أطوالها من 8 سم إلى 18 سم، و تمثال على شكل أحد الأشخاص جالسًا على قاعدة بارتفاع 6 سم، و 4 مسرجة من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام والأطوال.





كما تم العثور على حفرة مربعة الشكل، كما تم ضبط العدد والأدوات، التي تم استخدامها في عملية الحفر.



وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.



وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية، أفادت بأثريتها وأن جميعها ترجع للعصر الفرعوني واليوناني الروماني.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مزارعا بأسيوط بحوزته 39 قطعة أثرية بقصد الإتجار.