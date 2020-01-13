حل مجلس نادي الإدارة المحلية في الدقهلية (صور)

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارا بحل مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية التابع للديوان العام للمحافظة.





وطالب محافظ الدقهلية بإعادة تطوير ورفع كفاءة النادي وإعادة التصميم والاستغلال الأمثل لكل متر فيه، متابعا: "ما شاهدته خرابة وإهدار للمال العام لن أسمح به"، مضيفا أن هذه أموال الدولة وغير مستغلة وأسر العاملين بالديوان أولى بالاستفادة منها.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لنادي العاملين بالإدارة المحلية اليوم للوقوف على حسن سير الخدمة المقدمة للمواطنين والعاملين المترددين على النادي.



