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لعدم غسل ملابسه.. شاب يضرب أمه بـ"الفأس" في الشرقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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اعتدى شاب عشريني على والدته المسنة بالضرب بفأس خلال مشاجرة، ما أسفر عن إصابتها كسر في الجمجمة.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقي المركز بلاغا بإصابة "أم الهنا. م" 62 عاما ربة منزل مقيمة بقرية المعاملة التابعة لدائرة المركز بجرح في الرأس وكسر في الجمجمة تعدي من آخرين، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتبين أن ابنها "إسلام. س"، 28 عاما، عامل وراء ارتكاب الواقعة أثناء وقوع مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالاعتداء على والدته بالضرب مستخدما فأس، مشيرا إلى وجود خلافات بينهما لعدم غسل ملابسه ما أدى لوقوع مشادة بينهما وقيامه بالاعتداء عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التخقيق.
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