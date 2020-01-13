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ضبط شخص بحوزته هيروين وخرطوش في الجيزة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:20 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الإتجار وفرد خرطوش.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة، بالإتجار في المواد والعقاقير المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما و42 قرصا مخدرا وفرد خرطوش، وطلقتين من العيار ذاته، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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