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انخفاض جماعي في أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
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تواصل أسعار العملات اليوم الاثنين 13-1-2020 ، انخفاضها أمام الجنيه المصرى مقارنة باسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 سعر الدولار في البنوك اليوم 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلالىتعاملات اليوم مقارنة بتعاملاته أمس في البنوك ، حيث سجب متوسط السعر فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بانخفاض قدرة " 4 عن معدلات أمس قروش".


سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.64 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.65 جنيه للشراء، 17.83 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.61 جنيه للشراء، 20.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 20.76 جنيه للشراء، و 20.98 جنيه للبيع.

 
 أسعار العملات العربية اليوم 

سعر الريال السعودى اليوم
 
انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.22 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.23 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم
 
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 52.10 جنيه للشراء، و52.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 52.23 جنيه للشراء، 52.79 جنيه للبيع.




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