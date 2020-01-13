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مطران طيبة يحتفل بعيد كنيسة هروب العائلة المقدسة في قنا

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:17 م
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المطران
المطران
ماريان عيد
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احتفل، صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بعيد كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا.

وترأس نيافته، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، وسط أجواء مليئة من الفرح، بين شعب الكنيسة بهذه المناسبة، كما قدم الأب مرقس سليمان راعي الكنيسة، الشكر لنيافته على مشاركته في هذه المناسبة.

وعلى صعيد آخر، زار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، محافظ قنا أشرف غريب، السبت الماضي، وذلك بمقر المحافظة.

وقدم مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة لمحافظ قنا لثقة القيادة السياسية، إلى جانب تقديم الشكر له على جهوده في تطوير الآداء الخدمي بمختلف المدن من أجل خدمة المواطنين.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره لدور الكنيسة الكاثوليكية، في خدمة المجتمع المصري، خاصة في المحافظة وفي المجتمع المصري بوجه عام.

الوفد المرافق ضم الأب ماركو ناجي وكيل المطرانية والأب مرقس الفرنسيسكانى والأخوات الراهبات.
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