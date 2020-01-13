إقامة اجتماع "نورت البيت" بكنيسة العذراء في الإسكندرية

أقيم أمس الأحد، اجتماع الأسرة بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية تحت عنوان "نورت البيت"، وذلك تحت رعاية وحضور الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة وبحضور أعضاء الاجتماع.





ألقي الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة كلمة، كما حضر أيضًا فعاليات الاجتماع المرنم شهاب محروس، الذي رتل بعض الترانيم أمام الحاضرين.





ووزع الأخ عادل جرجس مسئول الاجتماع الهدايا لكل من كانت أعياد زواجهم في شهر يناير، واختتم الاجتماع بصلاة جماعية للأسرة، والتقاط الصور التذكارية، وصورة جماعية للاجتماع.



