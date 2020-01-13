Advertisements
Advertisements
Advertisements

إقامة اجتماع "نورت البيت" بكنيسة العذراء في الإسكندرية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:13 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ماريان عيد
Advertisements
أقيم أمس الأحد، اجتماع الأسرة بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية تحت عنوان "نورت البيت"، وذلك تحت رعاية وحضور الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة وبحضور أعضاء الاجتماع.

ألقي الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة كلمة، كما حضر أيضًا فعاليات الاجتماع المرنم شهاب محروس، الذي رتل بعض الترانيم أمام الحاضرين.

ووزع الأخ عادل جرجس مسئول الاجتماع الهدايا لكل من كانت أعياد زواجهم في شهر يناير، واختتم الاجتماع بصلاة جماعية للأسرة، والتقاط الصور التذكارية، وصورة جماعية للاجتماع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ 40 دقيقة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة إسبانية تسرب نتيجة اجتماع الحسم: برشلونة يقرر إقالة فالفيردي رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأنبا إبراهيم اسحق يحتفل بالمناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بغيط العنب

الأحد.. بطريرك الكاثوليك يشهد احتفال ذكرى تأسيس كنيسة العذراء بغيط العنب

غدا.. استقبال رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسة الشرابية

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد "الحبل بلا دنس" بغيط العنب بالإسكندرية

الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)

كنيسة العذراء غيط العنب تحتفل بعيد الميلاد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:57 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

11:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status