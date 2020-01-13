Advertisements
Advertisements
Advertisements

لواء طيار: القوات المسلحة قادرة على مواجهة العدائيات (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:13 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المناورة "قادرة 2020" هي مناورة تتم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، والقوات المسلحة المصرية لديها القدرة على مواجهة العدائيات في الاتجاهات الأربعة وفي المياه الإقليمية والاقتصادية في نفس الوقت.

وأوضح "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذه المناورة بهذا الحجم تؤكد أنه سبقها تدريبات كثيرة جدًا للوصول لهذا المستوى، وهذا مؤشر عالي على مستوى التدريب في القوات المسلحة، موضحًا أن هذه المناورة يشارك فيها كافة الأسلحة القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة والصاعقة.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هذه المناورة بالذخيرة الحية على اختلاف أنواعها، وتماثل شكل العمليات الحية، مؤكدًا أن هذه المناورة ليست موجهة ضد أحد، وهناك العديد من التدريبات التي تجريها القوات المسلحة.

Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ ساعة و 28 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 9 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:57 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status