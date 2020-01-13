لواء طيار: القوات المسلحة قادرة على مواجهة العدائيات (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المناورة "قادرة 2020" هي مناورة تتم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، والقوات المسلحة المصرية لديها القدرة على مواجهة العدائيات في الاتجاهات الأربعة وفي المياه الإقليمية والاقتصادية في نفس الوقت.





وأوضح "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذه المناورة بهذا الحجم تؤكد أنه سبقها تدريبات كثيرة جدًا للوصول لهذا المستوى، وهذا مؤشر عالي على مستوى التدريب في القوات المسلحة، موضحًا أن هذه المناورة يشارك فيها كافة الأسلحة القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة والصاعقة.





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هذه المناورة بالذخيرة الحية على اختلاف أنواعها، وتماثل شكل العمليات الحية، مؤكدًا أن هذه المناورة ليست موجهة ضد أحد، وهناك العديد من التدريبات التي تجريها القوات المسلحة.



