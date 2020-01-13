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مسيرة صامتة للأفيال التايلاندية لدعم الحياة البرية في أستراليا وسط حرائق الغابات

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:06 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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نظمت مجموعة من الأفيال وطلاب المدارس مسيرة صامتة في معسكر للأفيال التايلاندي، اليوم الاثنين، لإبداء الاحترام والتوعية بملايين الحيوانات التي قتلت في حرائق الغابات الأسترالية.

ورفع الطلاب الذين امتطوا الأفيال لافتات كتب عليها: "صلوا من أجل أستراليا" مدعومة مع الصور والكاريكاتير للحيوانات في هذا الحدث الذي نظمته قصر أيوثايا الفيل ورويال كرال، وجذب سياحي محلي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لاكسابورن لويتبيرياكامول طالب في المدرسة الابتدائية: "اليوم أريد أن أرسل دعمي لجميع الحيوانات البرية في أستراليا. أريد أن تعتصم جميع الحيوانات هناك، وأريد أن تبقى جميعها في أستراليا على قيد الحياة".

ووصفت الحكومة الأسترالية أزمة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد بأنها "كارثة بيئية"، حيث قتل ما يصل إلى مليار حيوان أو تعرضوا للخطر في أعقاب ذلك.

وقالت ميشيل ريدي، وهي متطوعة أسترالية في المخيم: "الأفيال حزينة حقًا لما يحدث لأبناء عمومتهم في أستراليا".

وأضافت: "الفيلة لها أهمية ثقافية في تايلاند. إنهم الحيوان الوطني لمملكة جنوب شرق آسيا وهم مهمون في تاريخها وأدبها".

بعد أسابيع من اشتعال الحرائق بسبب الرياح العاتية ودرجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، تراجعت الظروف خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقعات هطول الأمطار في نيو ساوث ويلز ، وهي الولاية الأكثر تضررًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

قُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا في الحرائق التي دمرت 2000 منزل، ودمرت 11.2 مليون هكتار (27.7 مليون فدان) ، أي ما يقرب من نصف مساحة المملكة المتحدة.

وكما ورد، انخفض الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى أدنى مستوياته وسط غضب واسع النطاق بشأن تعامل حكومته مع أزمة حرائق الغابات الأسترالية، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مجلة Newspoll اليوم الاثنين.

وأظهر استطلاع أجرته Newspoll أن معدل التوافق على "موريسون" قد انخفض بنسبة 8 ٪ منذ آخر استطلاع للرأي في 8 ديسمبر، حيث بلغ 37 ٪، وسجل أقل من زعيم حزب العمل المعارض أنتوني ألبانيز، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكما ورد، فإنه أسوأ أداء لرئيس الوزراء الأسترالي في الاستطلاع منذ توليه قيادة الحزب الليبرالي الحاكم في أغسطس 2018 عندما اندلعت ثورة خلفية رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول.

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