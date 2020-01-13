إحالة أوراق 4 متهمين لمفتي الجمهورية لقتلهم مزارعين بقنا



وتم إحالة القضية التي حملت رقم 19827 لسنة 2017 جنايات أبو تشت، والمقيدة برقم 3363 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت.وترجع أحداث الواقعة إلى 22 سبتمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "خليل.ع.ا"، و"صادق.ع.ص"، و"خالد.ف.ص"، و"مرزوق.ع.ص"، تهمة قتل محمد عبدالنعيم عبد الحكيم، وجابر عبدالمبدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف منزل المجني عليه أحمد عبدالمبدي محمد، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي "الخطبة والجوالين" بقرية الكرنك.