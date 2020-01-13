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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ 5 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 6 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيه للكيلو.

وتتباين أسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
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