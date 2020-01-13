حقيقة رحيل أجايى من الأهلي في يناير

أوضح النادى الأهلى ، موقف المدير الفني للفريق ، السويسرى رينيه فايلر فى رحيل النيجيري جونيور أجايى من القلعة الحمراء.









وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر يرغب في استمرار النجم النيجيري ومعجب بما يقدمه اجاي مع الفريق.









وكما صرح أن أجاي باقي داخل النادي الأهلي وليس من ضمن قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير.









يذكر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم بخواص تهديفية ليحل مكان لاعب أجنبي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.



