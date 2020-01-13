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معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة طنطا بالدوري

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:14 ص
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مران الاهلي
مران الاهلي
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق بداية من الغد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة طنطا بالدوري العام.

ومن المُنتظر أن يدخل الفريق في معسكر قريب من ملعب القاهرة الدولي، لعدم شعوره اللاعبين بالإرهاق خاصةً بعد عودتهم من رحلة شاقة في زيمبابوي، عقب نهاية مباراة بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال الإفريقي.


وعادت بعثة الفريق بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق تعادلًا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت 4 ساعات و 40 دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.
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