جهاز مدينة السادات يشُن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة





صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن جهاز المدينة قام بتنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمناطق (شارع جمال عبد الناصر - محور خدمات الحى الأول - حول ميدان أكوا فلو) بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات الإعلانات والأمن والنظافة والتجميل والتنمية بجهاز المدينة.









وقال المهندس أمين غنيم: أسفرت الحملة عن إزالة عدة إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة.









وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية التصدي لتلك الظاهرة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بجميع أنحاء المدينة، موجهاً بتطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات حفاظاً علي المظهر الحضاري لمدينة السادات.









وفي سياق متصل، أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن إدارة التشغيل والصيانة بجهاز المدينة قامت بالاستجابة السريعة لتغطية ٩ بالوعات صرف بالمنطقة السكنية العاشرة بالمدينة، بعد إبلاغ المواطنين عن سرقة أغطيتها من قبل مجهولين.









وقال المهندس أمين غنيم: يهيب جهاز مدينة السادات بالمواطنين الإبلاغ الفورى عن أى غرفة صرف بدون غطاء، أو عن أى شخصٍ يحاول سرقة الأغطية علي الأرقام (الخط الساخن ١٥١٠٠- إدارة التشغيل والصيانة ٠٤٨٢٦٠١٧٢١).























