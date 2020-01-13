اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سائق على يد عشيقته، بمنطقة الجيزة، إثر طعنها له بـ30 طعنة، لعدم فضح علاقتهما غير الشرعية.



وجاء بالتحقيقات، بأن ربة منزل في عقدها الثاني من العمر، كانت تقيم علاقة غير شرعية لمدة شهور مع سائق، وهو جارها بالمنطقة ذاتها، وكان يعيش بمفرده وتتردد كثيرًا عليه.

وأوضحت التحقيقات، أن شاب أقدم على خطبتها ووافقت، وسعت لإنهاء علاقتها مع السائق، وعندما قررت ذلك، فاجئها بأنه كان يصورها في أثناء العلاقة، ولديه فيديوهات كثيرة، وعندما طالبت بمسحها رفض.



وكانت أدلت السيدة في اعترافاتها أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة، ذهبت لشقته كعادتها، وعندما طلبت إنهاء العلاقة ومسح الفيديوهات لعدم فضح أمرها أمام خطيبها، رفض، فأخرجت سكين من طيات ملابسها، وطعنته، وفرت هاربة، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بجريمتها.



وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله، بنطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث القسم، ومعاونة الرائد هشام فتحي، وعثر على جثة السائق مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.



وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.