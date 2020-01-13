"التعليم": تراجع نسبة الغش تماما في النظام الجديد



وقال، في رسالة موجهة للمعلمين عبر جروب "تمرد معلمي مصر": "دعونا نركز هل ما يتحقق ونتذكر أن نسبة الغش كانت هائلة قبل تطبيق النظام وقد تم تقليصها تمامًا".



وأضاف وزير التربية والتعليم: "وبالتالي من الغريب أن نتحدث عن غش وكأنه الخبر!".



ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة الأجنبية الأولى على التابلت اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عضر ظهرًا، بينما يخوض طلاب الصف الأول الثانوي اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا في الساعة الواحدة ظهرًا.



علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله بشأن الغش في الامتحانات.