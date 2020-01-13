Advertisements
Advertisements
Advertisements

توفير عضويات بالمدينة الرياضية لمالكى فيلات العاصمة الإدارية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الشباب والرياضة، لتوفير عضويات بأسعار مخفضة لمالكى الوحدات السكنية، والفيلات، المُباعة من قبل الهيئة أو مُمثليها بالحى السكنى الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالمدينة الرياضية، التو تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن ذلك يأتي اتساقاً مع أهمية العاصمة الادارية الجديدة، كمدينة مستدامة، تعمل على توفير بيئة إسكانية مميزة تضم جميع الجوانب (البيئية – الاجتماعية – الترفيهية – العمرانية).

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المدينة الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تقع شمال الحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مسطح 92 فداناً، وتضم (مجمع ملاعب كرة قدم - صالة مغطاة - مجمع لألعاب السباحة والإسكواش - مجمع لملاعب التنس)، بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتي تضم (منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال - البحيرة الصناعية والمجرى المائي)، والعديد من المبانى الاجتماعية والثقافية، والملاعب الأخرى.


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أحمد موسى يعلن بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 15 ساعة

صحيفة إسبانية تسرب نتيجة اجتماع الحسم: برشلونة يقرر إقالة فالفيردي رسميا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ 34 دقيقة

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير إسبانية .. فالفيردي يرحل وبوتشيتنو يقترب

منذ 38 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

10:09 ص

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

10:28 ص

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

08:12 م

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status