توفير عضويات بالمدينة الرياضية لمالكى فيلات العاصمة الإدارية





عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الشباب والرياضة، لتوفير عضويات بأسعار مخفضة لمالكى الوحدات السكنية، والفيلات، المُباعة من قبل الهيئة أو مُمثليها بالحى السكنى الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالمدينة الرياضية، التو تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح وزير الإسكان، أن ذلك يأتي اتساقاً مع أهمية العاصمة الادارية الجديدة، كمدينة مستدامة، تعمل على توفير بيئة إسكانية مميزة تضم جميع الجوانب (البيئية – الاجتماعية – الترفيهية – العمرانية).





وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المدينة الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تقع شمال الحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مسطح 92 فداناً، وتضم (مجمع ملاعب كرة قدم - صالة مغطاة - مجمع لألعاب السباحة والإسكواش - مجمع لملاعب التنس)، بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتي تضم (منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال - البحيرة الصناعية والمجرى المائي)، والعديد من المبانى الاجتماعية والثقافية، والملاعب الأخرى.







