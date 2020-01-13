"سلامة الغذاء" توضح معايير شراء معلبات الطعام من الأسواق

كشفت الدكتورة بسمة سليمان، مفتش بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، الأخطاء الشائعة في عربات الفول بالشارع، مؤكدة أن نظافة المكان الذي يتم تجهيز الطعام فيه مهم جدًا، بالإضافة للنظافة الشخصية للقائم على تحضير الطعام.



وأوضحت "سليمان"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الشخص الذي يعمل على عربة الفول من الممكن أن يغسل يديه في مياه غير نظيفة، وأظافره ويديه التي تلامس الغذاء بشكل مباشر غير نظيفة، والأواني التي يقدم فيها الفول ودماسة الفول تكون غير نظيفة، وينبغي أن تنظف بشكل جيد، وبصابون مواعين جيد، وأن يكون هناك اهتمام بنظافة العامل المصري الذي يجهز ويقدم الأطعمة.



وتابعت مفتش بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، أن الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء حتى الآن لم تنزل لمباشرة عملها بالسوق المحلي، موضحة معايير شراء معلبات الطعام من الأسواق، محظرة من شراء المعلبات المنتفخة أو الغير متناسقة نتيجة سوء التخزين، وشراء الخضار والفاكهة ذات اللون الغير طبيعي، مع شراء الأطعمة والمعلبات معلومة المصدر.

