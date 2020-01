آفا دوفيرناي تلقي خطابًا قويًا حول إصلاح السجون في جوائز اختيار النقاد لعام 2020

على الرغم من أن جولدن جلوب 2020 انطلق وانتهى هذا العام، إلا أن الاحتفال لا يزال قويًا، حيث تكرم صناعة الترفيه أفضل الأفضل في التلفزيون والأفلام. وهذا بالضبط ما يدور حوله الليلة في جوائز اختيار النقاد لعام 2020.



وصل آخر وأكبر نجوم هوليوود إلى الحفل السنوي في سانتا مونيكا - كاليفورنيا، يرتدون أفضل ما لديهم. ولكن بصرف النظر عن رؤية الأزياء الرائعة والغريبة، كانت هناك لحظة واحدة في هذا الحدث المرصع بالنجوم الذي سرق بالفعل العرض: خطاب أفا دوفيرناي القوي بعد الفوز بجائزة أفضل سلسلة محدودة عن When They See Us.



بدأت آفا خطابها مع فرقة الممثلين من نتفليكس بجانبها على المسرح، بما في ذلك نيسي ناش وآسانتي بلاك وهاريل جيروم: "شكرًا لك على وقوفك، هذا لطيف للغاية، شكرًا للنقاد على السماح لنا أخيرًا بأخذ دورنا على المسرح".



وتابعت آفا: "لقد صنعنا فيلمًا مدته أربع ساعات وخمسة أجزاء، كان عملًا ملئ بالحب، 179 ممثلًا، 117 منهم يتحدثون، 312 من أعضاء الطاقم، و3 من زملائي في الكتاب، ورفاقي في Array، وزملائي المنتجين في المشاركة تريبيكا وهاربو وأبطالنا الكبار في نتفليكس، الذين سمحوا لامرأة سوداء بالقيام بشيء، ماذا يمكنني أن أقول".



شارك المخرج: "لقد بدأت هذه السلسلة بتغريدة من ريمون سانتانا والآن هو أنترون مكراي، كيفن ريتشاردسون، يوسف سلام، وكوري وايز، يرمزون إلى شيء أكبر مما كانوا يتصورون، إنهم يدافعون عن العدالة، وهم يلمعون مثل الأحجار الكريمة التي كانوا عليها دائمًا ولكن لم نرها أبدًا. إذا شاهدت قصتهم وشعرت بشيء في تلك اللحظة، أدعوك إلى التفكير في القيام بشيء ما".



وتابعت آفا قائلة: "ليس هناك ما يجب فعله. افعل ما تشعر به، أينما كنت، لكن لا تدع غضبك وحزنك يتملكك. حالات مثل هذه تحدث في جميع أنحاء العالم، في هذا البلد، وعلى وجه التحديد في حالتنا. إن الناس الفقراء والأبرياء هم وراء القضبان، بينما يسير الأغنياء والمذنبون بحرية ويكتسبون السلطة".