"شاعر وقصيدة متعة الإبداع" ندوة بثقافة الإسماعيلية



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة الإسماعيلية، حيث نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوار ثقافى بعنوان "شاعر وقصيدة متعة الإبداع" ادار الحوار مديرة الموقع ودار حول التعريف بالشاعر أحمد شوقى وشرح قصيدة عن المعلم "قم للمعلم وفه التبجيلا كادالمعلم ان يكون رسولا".



كما عقد بيت ثقافة الضبعية حوار ثقافى بعنوان "أهمية السد العالى" ادار الحوار مدير الموقع وتحدث عن أهمية السد العالى فى النقاط التالية تنظيم "عملية الري، ضبط الفيضانات الناتجة من ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، توليد الكهرباء، تخزين مياه نهر النيل، حماية الأرضي من الجفاف، تنمية القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وفى اطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة نظمت مكتبة السبع ابار يوم ترفيهى لذوى القدرات الخاصة مع دمجهم بأطفال اسوياء تضمن العاب مختلفة للأطفال.



اقام بيت ثقافة التل الكبير ورشة رسم للاطفال بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، كما نظم قصر الثقافة محاضرة بعنوان "أهم أعمال الفنانة فيروز" للدكتورة ماجدة عطا وذلك ضمن نشاط التذوق الموسيقى، تحدث عطا حول أهم أعمال الفنانة فيروز وذكر منها "تكتك يا إم سليمان، طيري ياطيارة، أنا وشادي، بحبك يالبنان، زهرة المدائن.

