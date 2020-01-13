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استطلاع: انخفاض الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الأسترالي إلى أدنى مستوياته

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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انخفض الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى أدنى مستوياته وسط غضب واسع النطاق بشأن تعامل حكومته مع أزمة حرائق الغابات الأسترالية، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مجلة Newspoll اليوم الاثنين.

وأظهر استطلاع أجرته Newspoll أن معدل التوافق على "موريسون" قد انخفض بنسبة 8 ٪ منذ آخر استطلاع للرأي في 8 ديسمبر، حيث بلغ 37 ٪، وسجل أقل من زعيم حزب العمل المعارض أنتوني ألبانيز، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكما ورد، فإنه أسوأ أداء لرئيس الوزراء الأسترالي في الاستطلاع منذ توليه قيادة الحزب الليبرالي الحاكم في أغسطس 2018 عندما اندلعت ثورة خلفية رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول.

لم يتم توفير هامش للخطأ في الاستطلاع، الذي شمل 1505 شخصًا من الأربعاء إلى السبت، على الرغم من أنه كان حوالي 2.5٪ من النقاط في Newspolls السابقة.

تم إجراء الاستطلاع بعد أن أعلن "موريسون" عن صندوق لتغطية أموال حرائق الغابات بقيمة ملياري دولار أسترالي ودعا ثلاثة آلاف من جنود الاحتياط بالجيش لدعم عمال الطوارئ في الولاية - وهي ردود اعتبروها متأخرة.

تعرض موريسون لهجوم بسبب تباطؤ الاستجابة للأزمة، حتى بعد قضاء عطلة عائلية في هاواي بينما كانت الحرائق مشتعلة. وأقر خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد بأنه ارتكب بعض الأخطاء.

وقال "موريسون" يوم الأحد، إنه سيقدم اقتراحًا إلى مجلس الوزراء لإجراء تحقيق وطني للجنة الملكية في حرائق الغابات، بما في ذلك دراسة الاستجابة للأزمة ودور وسلطات الحكومة الفيدرالية وتأثير تغير المناخ.

وقال أمين الخزانة جوش فريدنبرج، اليوم الاثنين، عندما سُئل عن نتيجة الاستطلاع عندما أعلن عن صندوق لحماية الحياة البرية بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (34.56 مليون دولار): "لقد سمعنا الرسالة بصوت عال وواضح من الشعب الأسترالي".

وأضاف "فريدينبرج": "أنهم يريدون رؤية حكومة اتحادية تتبنى استجابة مباشرة للغاية لهذه الكوارث الطبيعية والوطنية".

بعد أسابيع من اشتعال الحرائق بسبب الرياح العاتية ودرجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، تراجعت الظروف خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقعات هطول الأمطار في نيو ساوث ويلز ، وهي الولاية الأكثر تضررًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

قُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا في الحرائق التي دمرت 2000 منزل، ودمرت 11.2 مليون هكتار (27.7 مليون فدان) ، أي ما يقرب من نصف مساحة المملكة المتحدة.


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