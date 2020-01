أليكس بورستين تلقي أفضل خطاب في جوائز اختيار النقاد لعام 2020

الكربوهيدرات هي الحياة وأليكس بورستين يعرف ذلك.



حصلت أليكس بورستين، الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي لدورها الشهير في " The Marvelous Mrs. Maisel".



في حين أن قبولها كان مؤثرًا لأنها شكرت الوالدين وأكبر المؤيدين، إلا أنها جعلت المشاهدين والحاضرين يضحكون مع أحد الحكايات.



قالت أليكس في خطابها: "واو، يجب أن تقول شكرًا جزيلًا لممثلي The Marvelous Mrs. Maisel، إلى إيمي شيرمان بالادينو ودانيال بالادينو. هذا شرف كبير لكن ليس مفاجأة كبيرة لأنني أثارت من قبل اثنين من أقسى النقاد في العالم، واحد منهم هنا معي الليلة يا أبي".



واصلت أليكس خطابها: "لقد استطاع والداي في نفس الوقت أن يقولا لي إنهما يحبانني، وأنني كنت أعظم شيء منذ شرائح الخبز، لكنني أيضًا أكلت الكثير من الخبز، وأن علي التوقف عن تناول الكثير من الخبز، كنت قد بدأت تبدو وكأنها الخبز".



أضافت أليكس: "هذا مكرس لك مو، أنت أعظم النقاد في العالم. لقد عززت المراوغات وقمت بإشعال النيران، وجعلتني مضحكة، لقد جعلتني أنجب أطفالًا، مما جعلني أفتتح وساعدني في العثور على قلبي، شكرًا لكم جميعًا".



تشتهر أليكس أيضًا بتعبيرها عن لويس غريفين من Family Guy، كما ظهرت أيضًا في فيلم Lizzie McGuire، وCatwoman، A Million Ways to Die in the West والمزيد.



كما تم ترشيح الممثلة لجائزة جولدن جلوب لعام 2020 لأفضل ممثلة مساعدة. تم ترشيحها أيضًا لجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائها المتميز في مسلسل كوميدي وأداء متميز من قبل فرقة في مسلسل كوميدي The Marvelous Mrs. Maisel.



شارك أندرو سكوت أيضًا المسرح مع أليكس بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي لدوره في Fleabag.