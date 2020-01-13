عبدالحفيظ يحسم تجديد رباعي الأهلي في جلسة بالجزيرة

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رباعي الفريق للحصول على توقيعهم بشأن تجديد عقودهم خلال المرحلة المقبلة.



ومن المُنتظر أن يحسم عبدالحفيظ، ملف الرباعي "شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور"، وإنهاء تجديدهم ما بين عامين وعام، للحفاظ على استقرار الفريق، بناءً على تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي يرغب في الاحتفاظ بقوامه الأساسي.



وكان الأهلي عاد من العاصمة الزيمبابوية هراري، عقب مواجهة بلاتينيوم ستارز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.