إيدي ميرفي: "لقد قضيت عامًا رائعًا حقًا"

حصل إيدي ميرفي، الممثل الكوميدي الأسطوري على جائزة Lifetime Achievement المرموقة في جوائز اختيار النقاد لعام 2020، أثناء تواجده على المسرح، انعكس ممثل Dolemite Is My Name على حياته المهنية الممتدة على مدى عقود وعلى الفرص العديدة التي تلقاها خلال فترة وجوده في دائرة الضوء.بدأ النجم الأسطوري خطاب القبول: "كونك قادرًا على كسب العيش كممثل هو امتياز ونعمة، ولتحقيق رزق يجعل الناس يضحكون، ليس هناك ما هو أعلى من ذلك - فأنت الشخص الأكثر حظًا على وجه الأرض لتتمكن من فعل ذلك".تابع ميرفي: "لقد حصلت على القيام بالعديد من الأنواع المختلفة من الأشياء. لقد لعبت كل شيء، لقد كنت شرطيًا وسارقًا وطبيبًا وأستاذًا. وأعراق مختلفة، لقد لعبت أدوار حيوانات؛ لقد كنت حمارًا، بل لعبت سفينة فضائية مرة واحدة".ولكن على عكس معظم المشاهير الذين حصلوا على جائزة، حافظ ميرفي على حديثه قصيرًا وحلوًا.وقال قبل أن يغادر المسرح قال ميرفي: "لقد قضيت عامًا رائعًا حقًا، هذه طريقة رائعة لتتصدر العام".وجاء في بيان صحفي لحضور حفل توزيع الجوائز، في وقت سابق من هذا العام: "إيدي ميرفي هو الممثل الأمريكي الإفريقي الأكثر نجاحًا تجاريًا في تاريخ صناعة الأفلام السينمائية، وهو واحد من أفضل خمس ممثلين في مجال شباك التذاكر عمومًا، ميرفي مدرج في قائمة مختصرة للغاية للممثلين الذين قاموا ببطولة عدة مئات من ملايين الدولارات على مدار العقود الثلاثة الماضية، من Beverly Hills Cop إلى Daddy Day Care. وتشمل بعض أفلامه الأخرى المحبوبة Hours 48، Trading Places، Coming to America، Harlem Nights، The Distinguished Gentleman، Bowfinger، The Nutty Professor وShrek".بينما لم يحصل ميرفي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Dolemite Is My Name، إلا أن الفيلم فاز في فئة أفضل فيلم كوميدي.