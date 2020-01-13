ماندي مور تتخلى عن ارتداء فستان في جوائز اختيار النقاد لعام 2020



في ليلة الأحد، تدفق أفضل ممثلي هوليوود على سانتا مونيكا - كاليفورنيا لحضور حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020. ونظرًا لأن الاحتفال السنوي الليلة يدور حول الاحتفال بأفضل ما في الصناعة، فقد حرص المشاهير المفضلين لدينا على ترك انطباع على السجادة الحمراء.



بدءًا من الفساتين الأنيقة التي كانت ساطعة مثل أضواء الكاميرا الوامضة إلى الأنماط والمطبوعات البرية التي كانت جريئة تمامًا مثل العروض على الشاشة الكبيرة، أثبتت جوائز اختيار النقاد أنها لا تنسى. ومع ذلك كانت بذلة أنيقة وفاخرة من ماندي مور هي التي سرقت العرض.



سرقت ماندي مور الأضواء على السجادة الحمراء، وهي ترتدي بذلة سوداء فخمة من إيلي صعب تميزت بغطاء أسود من الرقبة، وحزام من سلسلة ذهبية.



كانت ماندي بالتأكيد أحد النجوم القليلين الذين تركوا الفستان على السجادة الحمراء. ارتدت جويندولين كريستي أزياء رجالية للحدث السنوي بملابسها القوية، بينما ارتدى كريستيان بيل بذلة خضراء. بصرف النظر عن جميع الأزياء الغريبة والرائعة التي تدفقت على السجادة الحمراء، ستكون جوائز اختيار النقاد واحدة لتذكرها.



وقال جوي برلين الرئيس التنفيذي لجوائز النقاد: "لقد كان هذا عامًا رائعًا حقًا بالنسبة للتلفزيون والأفلام، في كل نوع من كل وجهة نظر ومنصة توزيع، يتحدى رواة القصص الرائعون لنا ويسعدون. نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة للاحتفال بهم وعملهم".



إلى جانب الموهبة المعترف بها، حصلت شبكة نتفليكس على أكبر عدد من الترشيحات بما يوازي 61. كانت شبكة HBO في المرتبة الثانية.

