زيندايا بإطلالة مجرية في حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020





ارتدت زيندايا، ملابس ذات طابع مستقبلي مجري، وكان غريبًا مثيرًا، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 23 عامًا والمعروفة بأساليب السجاد الأحمر الطليعة، فستان من قطعتين باللون الفوشية بلا أكمام، مع شعر مضفر. ملابسها من مجموعة توم فورد ربيع 2020.



تم ترشيح زندايا لجائزة اختيار النقاد لدورها في Euphoria HBO.



هذا يمثل ترشيح زندايا الأول لجائزة النقاد.



قالت زيندايا لموقع E Newsعلى السجادة الحمراء: "أنا أشعر بامتنان كبير بشكل لا يصدق، حتى يتم ترشيحك مع وجود الكثير من الأشخاص المميزين جدًا، إنه رائع جدًا".



في نوفمبر، فازت زيندايا بجائزة اختيار الشعب لنجمة الدراما التلفزيونية المفضلة عن دورها في Euphoria وفيلم Spider-Man: Far from Home.

