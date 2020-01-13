رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالصحراوي الغربي في أبوقرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.



وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة، من المواطنين والمركبات، وتفادي وقوع أية حوادث أو خسائر في الأرواح، خاصة على الطرق السريعة.

