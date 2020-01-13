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ماكرون: فرنسا وروسيا تريدان حماية الاتفاق النووي الإيراني

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة منار طارق
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال ماكرون في بيان إنه أجرى اتصالا هاتفيا يوم الاحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما دعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الأحد إيران إلى العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق نووي مع القوى العالمية لعام 2015 والامتناع عن المزيد من العنف.

وفي وقت سابق، دعت المفوضية الأوروبية، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة في الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، وحثت على بذل الجهود لإعادة الحوار.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في مؤتمر صحفي، قبل مغادرتها لندن، إنها ستناقش الوضع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع لمفوضيها: "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة الآن لإفساح المجال للحوار".

وقد حذر فلاديمير دزاباروف، عضو بمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، من أن الصراع بين واشنطن وإيران قد يؤدي إلى حرب نووية.
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