مستشار بأكاديمية ناصر: "قادر 2020" رسالة ردع لكل معتدٍ

رسالة لأعداء الوطن، الذين يحاولون إسقاطه بأي صورة، أنهم لن يستطيعوا ذلك.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن المناورة، رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمننا القومي، في محيطنا الإقليمي وليس داخل مصر فقط، ولا نتدخل في الشئون الداخلية لأحد؛ لكننا نحمي أمننا القومي.



وتابع أن المنطقة تموج فيها الصراعات من الاتجاهات الاستراتيجية كافة، للدولة المصرية، وفي محيطنا الإقليمي، وهناك نزاعات وتهديدات، وهذه المناورة توجه عدة رسائل للداخل والخارج.



وأوضح أن أهم رسائل المناورة "قادر 2020"، طمأنة المواطن، بأننا جيشًا قادرًا على حماية مقدراتنا وإنجازاتنا، وتأكيد حالة الاستقرار داخل الدولة المصرية، والتأكيد على أننا ندير بشرف.



قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبير عسكري، إن مناورة "قادر 2020" كانت ضرورة مُلحة في هذا التوقيت، و