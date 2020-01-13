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أخبار البورصة المصرية .. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:55 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، مع بداية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  و جاءت قيم التداولات مرتفعه نسبيا مسجله 140 مليون جنيه وسط تذبذب عالي علي أسهم بايونيرز و باقي أسهم المبادلة الذين ارتفعوا بشكل قوي علي اثر اعلان القيم العادلة ماعدا سهم بايونيرز الذي لم يتفاعل مع الخبر بشكل إيجابي حتى الآن و هو ما خلق بعض التذبذب بالسوق ككل..
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13762.6 نقطة،وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 525.8 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1369.8 نقطة.


أخبار البورصة المصرية الأحد 12-1-2020

وأنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  جلسة أمس الأحد على مكاسب جماعية للجلسة الثالثة علي التوالي  ، لينهى المؤشر الرئيسى على إرتفاع ب 0.53% عند 13802 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 0.73% عند 526.22 نقطةـ و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبياً لجلسة الأحد بلغت 425 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 57% للشراء ، بحجم تداول 135 مليون سهم من خلال 17.937 صفقة ، بالتداول على 164 ورقة مالية ، ربحت منها 90 ورقة ، و تراجعت 32 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 42 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بـ 3.624 مليار جنيه مسجلا 699.608 مليار جنيه.

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