أخبار البورصة المصرية .. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية







أخبار البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، و جاءت قيم التداولات مرتفعه نسبيا مسجله 140 مليون جنيه وسط تذبذب عالي علي أسهم بايونيرز و باقي أسهم المبادلة الذين ارتفعوا بشكل قوي علي اثر اعلان القيم العادلة ماعدا سهم بايونيرز الذي لم يتفاعل مع الخبر بشكل إيجابي حتى الآن و هو ما خلق بعض التذبذب بالسوق ككل.. مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13762.6 نقطة،وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 525.8 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1369.8 نقطة.









أخبار البورصة المصرية الأحد 12-1-2020





وأنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية جلسة أمس الأحد على مكاسب جماعية للجلسة الثالثة علي التوالي ، لينهى المؤشر الرئيسى على إرتفاع ب 0.53% عند 13802 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 0.73% عند 526.22 نقطةـ و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبياً لجلسة الأحد بلغت 425 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 57% للشراء ، بحجم تداول 135 مليون سهم من خلال 17.937 صفقة ، بالتداول على 164 ورقة مالية ، ربحت منها 90 ورقة ، و تراجعت 32 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 42 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بـ 3.624 مليار جنيه مسجلا 699.608 مليار جنيه.