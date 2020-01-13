تقارير إسبانية .. فالفيردي يرحل وبوتشيتنو يقترب

ذكرت تقارير إسبانية، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي يقترب بشدة من تدريب فريق برشلونة، خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.









وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة سبورت المهتمة بالشأن الكتالوني، أن إدارة النادي الكتالوني ستقرر التخلي عن خدمات فالفيردي، خلال إجتماع إدارة الفريق الذي سيجرى اليوم الإثنين.









وأضافت سبورت، أنه من المقرر الإعلان اليوم عن إقالة فالفيردي، بعد عامين ونصف من توليه عارضة برشلونة الفنية.









كما أشارت التقارير، أن أيقونة الفريق ومدرب السد القطري تشافي هيرنانديز ابتعد عن الصورة بشكل كبير، في ظل عدم رغبته في تولي المهمة في منتصف الموسم، كما هو الحال مع الهولندي رونالد كومان المرتبط بعقد مع الإتحاد الهولندي.









ويعد بوتشيتينو أبرز المرشحين حالياً لتولي المهمة، في ظل عدم إرتباطه بأي فريق، منذ رحيله عن السبيرز في نوفمبر الماضي.









ولا ترغب إدارة النادي الكتالوني في الإبقاء على فالفيردي حتى نهاية الموسم، مما يعجل بتعيين بوتشيتينو، بعد رفض الثنائي كومان وتشافي في إستلام الراية منتصف الموسم.





وأصبح مستقبل فالفيردي على المحك مع برشلونة، منذ سقوطه في ملعب أنفيلد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين خسر أمام ليفربول المنقوص من خدمات محمد صلاح وروربيرتو فيرمينو برباعية نظيفة.





وجاءت هزيمة الفريق الأخيرة أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لتدق المسمار الأخير في نعش فالفيردي، الذي أصبحت فكرة رحيله عن كامب نو مسألة وقت.