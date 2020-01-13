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مقتل 3 معلمين في هجوم مسلح بكينيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:52 ص
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قوات الأمن في كينيا
قوات الأمن في كينيا
وكالات
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أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، مقتل 3 معلمين في هجوم مسلح لحركة الشباب شرقي البلاد.

 

وأضرم مسلحو حركة الشاب، النيران في مركز للشرطة، وهاجموا مركز كاموث في مقاطعة غاريسا، وحاولوا تدمير برج للاتصالات، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

 

وقالت الوكالة، إن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة.

 

وتعهدت حركة الشباب، بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، ونفذت العديد من الهجمات، مما أسفر عن مقتل المئات.

 

وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأميركية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل 3 معلمين كينيا حركة الشباب الأمن في كينيا

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