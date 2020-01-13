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قرار حاسم من نانسي عجرم لكل من يروج شائعات وأخبار كاذبة عنها

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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اتخدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قرار حاصم لكل من يروج شائعات وينشر اخبار غير صحيحة، حيث أنها ستقوم بمقاضاه كل من ينشر اخبار غير دقيقه في القضيه،

وصرح المحامي غابي جرمانوس محامي فادي الهاشم، من خلال مقابلته مع برنامج "Mbc trending"، انه يحذر أي شخص يستمر بأختلاق اخبار كاذبة وغير صحيحة، فستكون من مسئوليتة، وسيقوموا بمقايضة كل شخص يقوم بنشر شئ كاذب وسيتم ملاحقته قضائيا.


وقد تعرضت نانسي عجرم صباح يوم الأحد الماضي لعملية سطو مسلح على منزلها، من قبل شاب مُلثم،حيث قام الشاب باقتحام المنزل، وهو حاملاً للسلاح، مما دفع زوجها الدكتور فادي الهاشم يقوم بإطلاق النار عليه، للدفاع عن نفسه وعن أفراد أسرته، أدى ذلك إلى مقتله، ونتج عن ذلك تعرض نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى، وفور معرفة ذلك الخبر، حدثت حالة من القلق على نانسي وأسرتها من خلال جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني الذين قاموا بمساندتها بكلمات مفعمة بالحب.

والجدير بالذكر أن نانسي عجرم تُشارك حاليًا كعضوة لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز، بجانب كل من الفنان محمد حماقي، والفنان عاصي الحلاني.
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